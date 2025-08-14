12:06, 14 Август 2025 | GMT +5
Ўзбекистонда қанча никоҳ қайд этилган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг биринчи ярим йиллигида Ўзбекистон бўйича 95,3 мингта никоҳ ҳолатлари ФҲДЁ органларида қайд этилган.
Никоҳлар сони ўтган йиллар якунларида қуйидагича:
- 2015 йил – 287582 та
- 2016 йил – 275048 та
- 2017 йил – 306197 та
- 2018 йил – 311379 та
- 2019 йил – 310899 та
- 2020 йил – 296751 та
- 2021 йил – 305211 та
- 2022 йил – 296689 та
- 2023 йил – 283808 та
- 2024 йил – 271776 та
