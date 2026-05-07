    Ўзбекистонда хусусий мактаблар сони 551 тага етди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025/2026 ўқув йили бошига Ўзбекистонда фаолият юритаётган нодавлат умумий ўрта таълим ташкилотлари сони 551 тани ташкил этган.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич аввалги ўқув йилига нисбатан 96 тага ёки 21,1 % га ошган.

    Ҳудудлар кесимида нодавлат умумтаълим ташкилотлари сони:

    • Тошкент шаҳри — 145 та
    • Фарғона вилояти — 121 та
    • Самарқанд вилояти — 43 та
    • Андижон вилояти — 37 та
    • Наманган вилояти — 37 та
    • Бухоро вилояти — 32 та
    • Қашқадарё вилояти — 31 та
    • Тошкент вилояти — 30 та
    • Хоразм вилояти — 26 та
    • Сирдарё вилояти — 17 та
    • Жиззах вилояти — 12 та
    • Қорақалпоғистон Р. — 10 та
    • Навоий вилояти — 5 та
    • Сурхондарё вилояти — 5 та

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025/2026 ўқув йили бошида фаолият юритаётган умумий ўрта таълим ташкилотлари сони 11 118 тани ташкил этган.

    Бекабат Узаков
