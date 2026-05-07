Ўзбекистонда хусусий мактаблар сони 551 тага етди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025/2026 ўқув йили бошига Ўзбекистонда фаолият юритаётган нодавлат умумий ўрта таълим ташкилотлари сони 551 тани ташкил этган.
Бу кўрсаткич аввалги ўқув йилига нисбатан 96 тага ёки 21,1 % га ошган.
Ҳудудлар кесимида нодавлат умумтаълим ташкилотлари сони:
- Тошкент шаҳри — 145 та
- Фарғона вилояти — 121 та
- Самарқанд вилояти — 43 та
- Андижон вилояти — 37 та
- Наманган вилояти — 37 та
- Бухоро вилояти — 32 та
- Қашқадарё вилояти — 31 та
- Тошкент вилояти — 30 та
- Хоразм вилояти — 26 та
- Сирдарё вилояти — 17 та
- Жиззах вилояти — 12 та
- Қорақалпоғистон Р. — 10 та
- Навоий вилояти — 5 та
- Сурхондарё вилояти — 5 та
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025/2026 ўқув йили бошида фаолият юритаётган умумий ўрта таълим ташкилотлари сони 11 118 тани ташкил этган.