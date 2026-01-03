Ўзбекистонда декабрь ойида истеъмол секторидаги товарлар ва хизматлар нархлари ўртача 0,9 % га ошган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг декабрь ойида Ўзбекистон истеъмол секторидаги товарлар ва хизматлар нархлари ўртача 0,9 % га ошган.
Йиллик истеъмол нархлари индекси (ИНИ) 107,3 % ни ташкил этиб, ўтган йилнинг шу ойига (2024 йил декабрь — 109,8 %) нисбатан 2,5 фоиз бандга пасайди.
Декабрь ойида озиқ-овқат маҳсулотлари нархлари ўртача 1,5 % га, ноозиқ-овқат товарлари 0,3 % га ҳамда аҳолига кўрсатиладиган пуллик хизматлар эса 0,7 % га қимматлашгани кузатилган.
Асосий озиқ-овқат маҳсулотларидан бақлажон (55,9 %), бодринг (55,7 %), помидор (25,1 %), булғор қалампири (22,9 %), карам (22,8 %), қовоқ (10,5 %), анор (7,2 %), узум (6,7 %), банан (3,5 %), товуқ тухуми (3,4 %), олма (2,3 %), картошка (0,7 %), қўй гўшти (0,5 %) ва мол гўшти (суяксиз гўштидан ташқари) (0,5 %) нархларининг ошиши инфляцияга асосий таъсир кўрсатди.
Асосий озиқ-овқат маҳсулотларидан инфляцияни пасайтирувчи омил сифатида сабзи (-7,5 %), мандарин (-3,5 %), шакар (-2,6 %), барча навдаги гуруч, гуруч оқшоғи (-1,8 %) ва кунгабоқар ёғи (-0,5 %) нархларининг пасайиши муҳим ҳисса қўшди.
Ноозиқ-овқат маҳсулотлар нархларидан бензин (2,4 %), кийим ва пойабзал (0,2 %) ҳамда пропан (1,3 %) нархларида ўсиш кузатилди.
Шунингдек, xизматлар нархи ва тарифларида мобил алоқа хизматлари (4,9 %), шаҳар автобусида йўл ҳаққи (3,2 %), маиший чиқинди учун ҳақ тўлаш (3,0 %), халқаро йўловчи ҳаво транспорти (2,0 %) ва репетиторлик (0,8 %) нархлари ошиши асосий омил бўлиб хизмат қилди.
Ҳисоб-китоблар учун 10 мингдан ортиқ савдо ва хизмат кўрсатиш нуқталарида 195 мингга яқин нархлар қайд этилган. 420 турдаги озиқ-овқат ва ноозиқ-овқат маҳсулотлари ва 90 турдаги хизматлар нархлари кузатилди.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–ноябрь ойларида Ўзбекистонда кўрсатилган бозор хизматлари ҳажми 916 трлн сўмни ташкил этган.