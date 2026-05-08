    Ўзбекистонда апрель ойида инфляция 0,6 % ни ташкил этди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг апрель ойида истеъмол секторидаги товарлар ва хизматлар нархлари ўртача 0,6 фоизга ошган.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Йиллик истеъмол нархлари индекси (ИНИ) 107,0 % ни ташкил этиб, ўтган йилнинг шу ойига (2025 йил апрель — 110,1 %) нисбатан 3,1 фоиз бандга пасайди.

    Апрель ойида озиқ-овқат маҳсулотлари нархлари ўртача 1,0 % га, ноозиқ-овқат товарлари 0,3 % га ҳамда аҳолига кўрсатиладиган пуллик хизматлар эса 0,4 % га қимматлашгани кузатилган.

    Асосий озиқ-овқат маҳсулотларидан лимон (14,2 %), булғор қалампири (10,3 %), картошка (6,5 %), олма (4,5 %), банан (6,0 %), қўй гўшти (3,7 %), мол гўшти (3,2 %), сабзи (3,2 %), шакар (2,2 %) нархларининг ошиши инфляцияга асосий таъсир кўрсатди.

    Асосий озиқ-овқат маҳсулотларидан инфляцияни пасайтирувчи омил сифатида бодринг (-26,1 %), товуқ тухумлари (-3,6 %), кўкатлар (-3,3 %), пиёз (-2,7 %), помидор, карам (-2,4 %), парранда гўшти (-1,5 %) ва барча навдаги гуруч, гуруч оқшоғи (-1,1 %) нархларининг пасайиши муҳим ҳисса қўшди.

    Ноозиқ-овқат маҳсулотлар нархларидан шампунлар (2,9 %), бензин (1,4 %) нархлари ўсиши шунингдек, пропан (-2,8 %), йирик ошхона приборлари (-0,7 %), тошкўмир (бозор нархлари) (-0,7 %) нархи пасайиши кузатилди.

    Шунингдек, xизматлар нархи ва тарифларида йўловчи ҳаво транспорти (2,4 %), маиший чиқинди учун ҳақ тўлаш (2,4 %), электр самокатлар ёки электр велосипедлар ижараси (прокат) (2,1 %) ва кинотеатр хизматлари (1,3 %) нархлари ошиши асосий омил бўлиб хизмат қилди.

    Таъкидлаш жоизки, ҳисоб-китоблар учун 10 мингдан ортиқ савдо ва хизмат кўрсатиш нуқталаридан 1,3 млнга яқин нархлар қайд этилган. 419 турдаги озиқ-овқат ва ноозиқ-овқат маҳсулотлари ва 98 турдаги хизматлар нархлари кузатилди.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг март ойида Ўзбекистон истеъмол секторидаги товарлар ва хизматлар нархлари ўртача 0,6 фоизга ошган.

    Бекабат Узаков
