Ўзбекистонда 3,4 мингдан зиёд бепул спектакллар намойиш этилган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2024 йил давомида барча театрларда жами 10 824 та спектакллар намойиш этилган бўлиб, шундан 3 445 таси бепул спектакллар.
Ҳудудлар кесимида театрларда намойиш этилган бепул спектакллар сони қуйидагича:
— Тошкент шаҳри – 1 035 та
— Фарғона вилояти – 441 та
— Самарқанд вилояти – 347 та
— Хоразм вилояти – 311 та
— Андижон вилояти – 271 та
— Сурхондарё вилояти – 261 та
— Қорақалпоғистон Р. – 240 та
— Наманган вилояти – 134 та
— Қашқадарё вилояти – 124 та
— Бухоро вилояти – 107 та
— Жиззах вилояти – 68 та
— Навоий вилояти – 58 та
— Сирдарё вилояти – 48 та
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда аҳолининг доллар сотиш ва сотиб олиш рекорди янгиланганлиги ҳақида хабар берган эдик.
Ўзбекистонда 100 та уй хўжалигига нечта музлатгич тўғри келиши ҳақида хабар берган эдик.
Ўзбекистонда 100 та уй хўжалигига нечта кондиционер тўғри келади?