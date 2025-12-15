OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    14:10, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистонда 318,3 мингта МЧЖ фаолият юритмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 декабрь ҳолатига Ўзбекистонда 405,5 мингта тижорат ташкилотлари фаолият юритмоқда.

    МЧЖ
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Улардан 318,3 мингтаси масъулияти чекланган жамиятлар (МЧЖ) бўлиб, бу умумий корхоналар сонининг 78,5 фоизини ташкил этди.

    Ташкилий-ҳуқуқий шакли бўйича корхоналар сони қуйидагича:

    • Масъулияти чекланган жамият – 318 313 та (78,5 %);
    • Хусусий корхоналар – 46 996 та (11,6 %);
    • Оилавий корхоналар – 36 292 та (8,9 %);
    • Акциядорлик жамияти – 639 та (0,2 %);
    • Бошқалар – 3 283 та (0,8 %).

    Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг 1 декабрь ҳолатига Ўзбекистонда 471,7 мингта корхона ва ташкилотлар фаолият юритмоқда.

    Шунингдек, Ўзбекистонда молиявий технологиялар соҳасидаги стартапларга 1 млрд доллар миқдорида хорижий инвестиция жалб қилинади.

    Теглар:
    Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!