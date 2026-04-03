Ўзбекистонда 2 ойда 204,4 минг тонна бензин ишлаб чиқарилган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь-февраль ойларида 204,4 минг тонна автомобиль бензини ишлаб чиқарилган.
Мазкур даврда айрим турдаги саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми қуйидагича:
- Кўмир – 0,7 млн тонна;
- Дизель – 81 минг тонна;
- Нефть – 103,1 минг тонна;
- Табиий газ – 6,9 млрд куб.м;
- Газ конденсати – 157,7 минг тонна;
- Автомобиль двигателлари – 34,6 минг дона.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йилда 1,2 млн тонна автомобиль бензини ишлаб чиқарилган.