    11:38, 03 Апрель 2026 | GMT +5

    Ўзбекистонда 2 ойда 204,4 минг тонна бензин ишлаб чиқарилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь-февраль ойларида 204,4 минг тонна автомобиль бензини ишлаб чиқарилган.

    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Мазкур даврда айрим турдаги саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми қуйидагича:

    • Кўмир – 0,7 млн тонна;
    • Дизель – 81 минг тонна;
    • Нефть – 103,1 минг тонна;
    • Табиий газ – 6,9 млрд куб.м;
    • Газ конденсати – 157,7 минг тонна;
    • Автомобиль двигателлари – 34,6 минг дона.

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, Ўзбекистонда 2025 йилда 1,2 млн тонна автомобиль бензини ишлаб чиқарилган.

    Бекабат Узаков
