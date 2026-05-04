Ўзбекистонда 1,2 млндан ортиқ кичик тадбиркорлик субъектлари фаолият юритмоқда
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 апрель ҳолатига Ўзбекистонда 1 208 341 та кичик тадбиркорлик субъектлари фаолият кўрсатмоқда.
Уларнинг таркиби қуйидагича:
- Кичик корхона ва микрофирмалар (фермер ва деҳқон хўжаликларини қўшган ҳолда) — 507 138 та
- ЯТТ, деҳқон хўжаликлари, ҳунармандлар ва импорт товарлари сотувчилар — 701 203 та
2026 йилнинг январь–март ойларида 22,2 мингта янги кичик корхона ва микрофирмалар (фермер ва деҳқон хўжаликларисиз) ташкил этилди.
Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 апрель ҳолатига Ўзбекистонда 422 мингта тижорат ташкилотлари фаолият юритмоқда.