Ўзбекистон ва Европа Иттифоқи кенгайтирилган шериклик ва ҳамкорлик тўғрисидаги битимни имзолайди
TASHKENT. Kazinform – Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев 23-24 октябрь кунлари расмий ташриф билан Брюсселда бўлади, дея хабар беради Kazinform мухбири.
Шавкат Мирзиёев ташриф доирасида Европа комиссияси раиси Урсула фон дер Ляйен ва Европа кенгаши раиси Антонио Кошта билан музокаралар ўтказади.
Учрашувда томонлар жорий йил апрель ойида Самарқандда бўлиб ўтган “Марказий Осиё – Европа Иттифоқи” саммитида келишилган лойиҳаларни амалга ошириш имкониятларини муҳокама қилади. Шунингдек, иқтисодиёт, сармоя, инновациялар, энергетика, транспорт-логистика соҳаларидаги ҳамкорлик масалалари муҳокама қилинади.
Расмий ташриф доирасида Ўзбекистон ва Европа Иттифоқи ўртасида Кенгайтирилган шериклик ва ҳамкорлик тўғрисидаги битим имзоланиши режалаштирилган.
Эслатиб ўтамиз, 4 апрелда Ўзбекистоннинг Самарқанд шаҳрида “Марказий Осиё – Европа Иттифоқи” форматидаги биринчи саммит бўлиб ўтган эди. Унда давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев бир қатор ташаббусларни илгари сурди.