Ўзбекистон Туркий давлатларнинг саноат иттифоқини тузишни таклиф қилмоқда
Шавкат Мирзиёев нутқи аввалида ташкилотнинг халқаро майдондаги нуфузи тобора ортиб бораётганини таъкидлаб, аниқ натижаларга тўхталди.
“Ташкилот фаолияти, энг аввало, мамлакатларимиз ўртасидаги сиёсий мулоқот, ўзаро ишонч ва ҳар томонлама шериклик муносабатларини мустаҳкамлашга хизмат қилди. Шунга кўра, муҳим гуманитар дастурлар амалга оширилди. Бугунги кунда ташкилот доирасидаги интеграция 35 та йўналишда ривожланмоқда. 2030 йилга бориб ТДТга аъзо мамлакатлар ўртасидаги ўзаро товар айирбошлаш ҳажми икки баравар ошиши мумкин, деб тахмин қилмоқдамиз”, — деди Шавкат Мирзиёев.
Ўзбекистон раҳбари ушбу ҳамкорликни мустаҳкамлаш муҳимлигини таъкидлаб, Туркий инвестиция жамғармаси доирасидаги режаларни мувофиқлаштирувчи доимий фаолият юритувчи Иқтисодий шериклик кенгашини ташкил этиш ташаббуси билан чиқди.
“Бу тузилмани бош вазир ўринбосарлари бошқариши керак, деб ҳисоблаймиз. Ушбу формат доимий равишда ишлаши керак. Кенгашнинг лойиҳа офисини Тошкентда жойлаштиришга тайёрмиз”, – деди Шавкат Мирзиёев.
Қўшни давлат президентининг сўзларига кўра, ушбу кенгаш доирасида ташкилотга аъзо давлатлар қатор янги ташаббусларни амалга ошириши мумкин. Хусусан, туркий давлатларнинг саноат иттифоқини тузиш таклифини ўрганмоқда. Шавкат Мирзиёев транспорт-логистика масалаларини ташкилот доирасида ҳал этиш зарурлигини ҳам қайд этди. Бунинг учун мамлакатларнинг халқаро транзит йўлакларини ривожлантириш бўйича келишилган сиёсат олиб бориши муҳим аҳамиятга эга.
“Биз Ўрта коридорни ривожлантириш бўйича таклиф этилаётган барча режаларни тўлиқ қўллаб-қувватлаймиз. Асосийси, бу йўлак рақобатбардош бўлиши керак. Шу билан бирга, тадбиркорлар учун қулай шарт-шароит ярата олиши керак. Бу борада оптимал тарифларни қўллаш, транспорт инфратузилмасини такомиллаштириш ва божхона тартиб-таомилларини рақамлаштиришга қаратилган лойиҳаларга эътибор қаратамиз”, – деди Ўзбекистон раҳбари.
Шавкат Мирзиёев ушбу ташаббуслар билан бир қаторда сунъий интеллект ва креатив иқтисодиётни ривожлантириш бўйича ҳам қатор таклифлар берди.
“Ушбу йўналишлардаги саъй-ҳаракатларимизни бирлаштириш учун “Сунъий интеллект ва креатив иқтисодиёт соҳасидаги лойиҳаларни амалга ошириш бўйича йўл харитаси”ни қабул қилишни таклиф этамиз. Туркий дунёси халқаро кўргазмасини Ўзбекистонда ҳам ўтказиш ташаббуси билан чиқяпмиз”, – деди Шавкат Мирзиёев.
Эслатиб ўтамиз, куни кеча Озарбайжоннинг Габала шаҳрида Туркий давлатлар ташкилотига аъзо давлатлар президентларининг XII саммити бўлиб ўтди. Унда иштирок этган Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев ташкилот фаолиятига туртки бўладиган янги ташаббусларни илгари сурди.
Муаллиф: Алихан Асқар