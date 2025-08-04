12:06, 04 Август 2025 | GMT +5
Ўзбекистон телевизор импортини қарийб 2 баробарга оширди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонга 2025 йилнинг январь-июнь ойларида хориждан қиймати 19 млн АҚШ долларига тенг бўлган 90 099 дона телевизор импорт қилинган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 43 455 донага ёки 93,1 % га ошган.
Ўзбекистонга 2025 йилнинг 6 ойида энг кўп телевизор етказиб берган давлатлар:
- Хитой – 63 447 дона
- Вьетнам – 10 240 дона
- Қозоғистон – 7 410 дона
- Индонезия – 5 652 дона
- Ҳиндистон – 2 918 дона
- Бошқа давлатлар – 432 дона
