19:50, 26 Сентябрь 2025 | GMT +5
Ўзбекистон ташқи савдо айланмасидаги ТОП-10 давлатлар
TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-август ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажми 51,4 млрд АҚШ долларни ташкил этди.
Мазкур даврда Ўзбекистон ташқи савдо айланмасида юқори улушга эга бўлган ҳамкор давлатлар (АҚШ долларида):
— Хитой – 9,7 млрд
— Россия – 8,3 млрд
— Қозоғистон – 3 млрд
— Туркия – 1,9 млрд
— Корея Республикаси – 1,1 млрд
— Афғонистон – 1 млрд
— Франция – 991,3 млн
— Ҳиндистон – 858,1 млн
— Германия – 854,4 млн
— БАА – 823 млн