OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    19:50, 26 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистон ташқи савдо айланмасидаги ТОП-10 давлатлар

    TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-август ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси ҳажми 51,4 млрд АҚШ долларни ташкил этди.

    экспорт ва импорт
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Мазкур даврда Ўзбекистон ташқи савдо айланмасида юқори улушга эга бўлган ҳамкор давлатлар (АҚШ долларида): 

    — Хитой – 9,7 млрд

    — Россия – 8,3 млрд

    — Қозоғистон – 3 млрд

    — Туркия – 1,9 млрд

    — Корея Республикаси – 1,1 млрд

    — Афғонистон – 1 млрд

    — Франция – 991,3 млн

    — Ҳиндистон – 858,1 млн

    — Германия – 854,4 млн

    — БАА – 823 млн

    Теглар:
    Экспорт Импорт Статистика Ўзбекистон
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!