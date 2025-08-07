OZ
    Ўзбекистон тарвуз экспортини 67,7 % га оширди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-июнь ойларида хорижга қиймати 29,9 млн AҚШ долларига тенг бўлган 130,6 минг тонна тарвуз экспорт қилган.

    тарвуз
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Экспорт ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 52,7 минг тоннага ошган.

    Ўзбекистон 2025 йилнинг 6 ойида энг кўп тарвуз экспорт қилган давлатлар:

    — Россия – 66 минг тонна

    — Қозоғистон – 44 минг тонна

    — Қирғиз Р. – 19 минг тонна

    — Беларусь Р. – 968 тонна

    — Мўғулистон – 618 тонна

    — Латвия – 76 тонна

    — Грузия – 66 тонна

    — Польша – 61 тонна

    — Бошқа давлатлар – 121 тонна

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистон 6 ойда 208,9 млн долларлик ловия экспорт қилганлиги ҳақида хабар берган эдик.

