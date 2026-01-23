OZ
    Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий-иқтисодий ҳолати рақамларда

    TASHKENT. Kazinform — Ўзбекистон Республикасининг 2025 йилдаги ижтимоий-иқтисодий ҳолати рақамларда (ўтган йилга нисбатан)акс этди.

    Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий-иқтисодий ҳолати
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра:

    • доимий аҳоли сони — 38 236,7 минг киши (1 январь ҳолатига)
    • истеъмол нархлари индекси — 107,3 %
    • ялпи ички маҳсулот ҳажми 7,7 % га ўсди
    • саноат ишлаб чиқариш ҳажми 6,8 % га ўсди
    • қурилиш ишлари ҳажми 14,2 % га ўсди
    • чакана савдо товар айланмаси ҳажми 11,2 % га ўсди
    • бозор хизматлари ҳажми 14,7 % га ўсди
    • ташқи савдо айланмаси ҳажми 20,7 % га ўсди
    • экспорт ҳажми 24 % га ўсди
    • импорт ҳажми 18,5 % га ўсди
    • қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги 4,4 % га ўсди
    • аҳолининг реал умумий даромадлари 9,2 фоизга ўсди

    Эслатиб ўтамиз, Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда 407,9 мингта тижорат ташкилотлари фаолият юритмоқда.

