    Ўзбекистон Қозоғистондан 110 минг тонна картошка импорт қилди

    TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йил январь–август ойларида Ўзбекистонга 11 та хорижий давлатдан қиймати 49,7 млн АҚШ долларига тенг бўлган 490,8 минг тонна картошка импорт қилинган.

    Фото: pixabay

    “Импорт ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 41 минг тоннага ёки 9,1 % га ошган”, - дейилади хабарда.

    8 ойда Ўзбекистонга энг кўп картошка етказиб берган давлатлар:

    Покистон – 299,4 минг тонна;

    Қозоғистон – 110 минг тонна;

    Афғонистон – 34,8 минг тонна;

    Қирғизистон – 18,1 мингтонна;

    Россия – 15,4 минг тонна;

    Бошқа давлатлар — 13,1 мингтонна.

