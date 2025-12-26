Ўзбекистон коинотга ўз космонавтини юборишга тайёргарлик кўрмоқда
TASHKENT. Kazinform — Расмий Тошкент илк ўзбек космонавтини коинотга юборишга тайёргарлик кўрмоқда. Бу ҳақда қўшни Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев йил якунлари бўйича халқ ва парламентга йўллаган мурожаатида маълум қилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
«Яна бир муҳим янгиликни айтиб ўтмоқчиман. Мустақил Ўзбекистон тарихида илк бор ўз сунъий йўлдошимизни коинотга учириш ва юртимиз фуқароси бўлган биринчи ўзбек космонавтини фазога жўнатиш бўйича ишлар бошланди. Бу қадам янги Ўзбекистоннинг илмий-технологик тараққиётига туртки беради ва бутун халқимизнинг ривожланишини янги босқичга кўтаради”, — деди Шавкат Мирзиёев.
Ўзбекистон раҳбари ушбу мақсадга эришиш учун IT соҳасини янада ривожлантириш муҳимлигини таъкидлади.
«Биз IT хизматлари экспортини 2030 йилга келиб 5 миллиард долларга етказамиз. Кейинги йили Тошкент, Бухоро, Фарғона ва Тошкент вилоятларида 4 та маълумотлар маркази, 2 та суперкомпьютер ва сунъий интеллект лабораториялари ишга туширилади. Шунга кўра, биз тиббиёт, транспорт, қишлоқ хўжалиги, геология ва жамоат хавфсизлиги каби муҳим соҳаларда 100 дан ортиқ сунъий интеллект лойиҳаларини амалга ошириш имкониятига эга бўламиз», — деди Шавкат Мирзиёев.
Эслатиб ўтамиз, 2026 йилда Ўзбекистон ва Хитой коинотга масофадан зондлаш сунъий йўлдошини учиришни режалаштирмоқда.