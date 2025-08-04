15:12, 04 Август 2025 | GMT +5
Ўзбекистон энг кўп Қирғиз Республикасига гилам экспорт қилган
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-июнь ойларида хорижга қиймати 10,8 млн АҚШ долларига тенг бўлган 3,6 млн м² гилам экспорт қилинган.
Ўзбекистон 2025 йилнинг 6 ойида энг кўп гилам экспорт қилган давлатлар:
- Қирғиз Республикаси – 1 086 минг м²
- Озарбайжон – 969 минг м²
- Афғонистон – 725 минг м²
- Россия – 429 минг м²
- Қозоғистон – 334 минг м²
- Бошқа давлатлар – 61 минг м²
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда 100 та уй хўжалигига нечта музлатгич тўғри келиши ҳақида хабар берган эдик.
Ўзбекистонда 100 та уй хўжалигига нечта кондиционер тўғри келади?
Ўзбекистонда 100 та уй хўжалигига нечта кир ювиш машинаси тўғри келади?
Ўзбекистонда 100 та уй хўжалигига нечта телевизор тўғри келади?