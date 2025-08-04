OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    15:12, 04 Август 2025 | GMT +5

    Ўзбекистон энг кўп Қирғиз Республикасига гилам экспорт қилган

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-июнь ойларида хорижга қиймати 10,8 млн АҚШ долларига тенг бўлган 3,6 млн м² гилам экспорт қилинган.

    гиламлар
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Ўзбекистон 2025 йилнинг 6 ойида энг кўп гилам экспорт қилган давлатлар:

    • Қирғиз Республикаси – 1 086 минг м²
    • Озарбайжон – 969 минг м²
    • Афғонистон – 725 минг м²
    • Россия – 429 минг м²
    • Қозоғистон – 334 минг м²
    • Бошқа давлатлар – 61 минг м²

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда 100 та уй хўжалигига нечта музлатгич тўғри келиши ҳақида хабар берган эдик.

    Ўзбекистонда 100 та уй хўжалигига нечта кондиционер тўғри келади?

    Ўзбекистонда 100 та уй хўжалигига нечта кир ювиш машинаси тўғри келади?

    Ўзбекистонда 100 та уй хўжалигига нечта телевизор тўғри келади?

    Теглар:
    Экспорт Марказий Осиё хабарлари Ўзбекистон
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!