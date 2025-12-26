OZ
    Ўзбекистон асосан қайси давлатларга маҳсулот экспорт қилмоқда

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-ноябрь ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмасида экспорт ҳажми 30,9 млрд АҚШ долларини ташкил этди.

    экспорт
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 26,2 % га юқори.

    Мазкур даврда Ўзбекистон экспортида юқори улушга эга бўлган ТОП-10 давлатлар (АҚШ долларида):

    • Россия – 4 млрд
    • Хитой – 1,9 млрд
    • Афғонистон – 1,3 млрд
    • Қозоғистон – 1,3 млрд
    • Туркия – 1 млрд
    • Франция – 775,8 млн
    • БАА – 642,7 млн
    • Қирғиз Р. – 560,4 млн
    • Тожикистон – 531,8 млн
    • Покистон – 321,8 млн

    Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-октябрь ойларида Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмасида экспорт ҳажми 29 млрд АҚШ долларини ташкил этди.

