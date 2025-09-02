OZ
    19:35, 02 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Ўзбекистон 7 ойда Қозоғистонга 13,1 минг тонна шафтоли экспорт қилган

    TASHKENT. Kazinform - Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-июль ойларида 15 та хорижий давлатларга қиймати 80,5 млн АҚШ долларига тенг бўлган 87,9 минг тоннашафтоли экспорт қилган.

    Фото: Комитет госинспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК

    Ўзбекистон 2025 йилнинг 7 ойида энг кўп шафтоли экспорт қилган давлатлар:

    Россия - 69,9 минг тонна;

    Қозоғистон - 13,1 минг тонна;

    Қирғиз Республикаси - 4 минг тонна;

    Беларусь - 615 тонна;

    Бошқа давлатлар - 259 тонна.

