Ўзбекистон 2030 йилга келиб ЯИМни 240 миллиард долларга етказади
TASHKENT. Kazinform – Ўзбекистон ҳукумати 2030 йилга келиб мамлакат иқтисодиётини 240 миллиард долларга етказишни режалаштирган. Бу ҳақда Президент Шавкат Мирзиёев томонидан имзоланган “Ўзбекистон – 2030” стратегиясини амалга ошириш тўғрисидаги фармонда маълум қилинган, деб хабар беради Kazinformнинг Тошкентдаги мухбири.
«Зарур шарт-шароитларни яратиш ва саноатни технологик тараққиёт моделига ўтказиш орқали жорий йилда ялпи ички маҳсулот ҳажмини 167 миллиард долларга, 2030 йилга келиб эса 240 миллиард долларга етказиш зарур. Йиллик иқтисодий ўсишни 6,6 фоизга етказиш, инфляцияни 6 фоизга тушириш ва бюджет тақчиллигининг ялпи ички маҳсулотдаги улушини 3 фоизда сақлаб қолиш чоралари кўрилиши керак», — дейилади Фармонда.
Мамлакат ҳукумати олдида 1 миллион фуқарони доимий иш билан таъминлаш ва 263 минг оилани қашшоқликдан чиқариш вазифаси ҳам турибди. Бундан ташқари, Вазирлар Маҳкамаси иқтисодиётга 50 миллиард доллар миқдорида хорижий инвестицияларни жалб қилиш учун зарур шарт-шароитларни яратиши керак.
Эслатиб ўтамиз, ўтган йили Ўзбекистоннинг ялпи ички маҳсулоти 145 миллиард доллардан ошди.
Муаллиф: Алихан Асқар