    17:11, 08 Август 2025 | GMT +5

    Ўзбекистон 17 та давлатга қовун экспорт қилди

    TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-июнь ойларида хорижга қиймати 4,4 млн AҚШ долларига тенг бўлган 14 минг тонна қовун экспорт қилган.

    қовун
    Фото: Миллий статистика қўмитаси

    Қовун экспорти ҳажми 2024 йилнинг мос даврига нисбатан 8 минг тоннага ошган.

    Ўзбекистон 2025 йилнинг 6 ойида энг кўп қовун етказиб берган давлатлар:

    • Россия – 5,6 минг тонна
    • Қозоғистон – 4 минг тонна
    • Қирғиз Р. – 3 минг тонна
    • Латвия – 603 тонна
    • Украина – 515 тонна
    • Германия – 254 тонна
    • Беларусь – 249 тонна
    • Литва – 153 тонна
    • Бошқа давлатлар – 84 тонна

    Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда аҳолининг доллар сотиш ва сотиб олиш рекорди янгиланганлиги ҳақида хабар берган эдик.

    Шунингдек, Ўзбекистон 6 ойда 208,9 млн долларлик ловия экспорт қилганлиги ҳақида хабар берган эдик.

