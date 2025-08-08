17:11, 08 Август 2025 | GMT +5
Ўзбекистон 17 та давлатга қовун экспорт қилди
TASHKENT. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-июнь ойларида хорижга қиймати 4,4 млн AҚШ долларига тенг бўлган 14 минг тонна қовун экспорт қилган.
Қовун экспорти ҳажми 2024 йилнинг мос даврига нисбатан 8 минг тоннага ошган.
Ўзбекистон 2025 йилнинг 6 ойида энг кўп қовун етказиб берган давлатлар:
- Россия – 5,6 минг тонна
- Қозоғистон – 4 минг тонна
- Қирғиз Р. – 3 минг тонна
- Латвия – 603 тонна
- Украина – 515 тонна
- Германия – 254 тонна
- Беларусь – 249 тонна
- Литва – 153 тонна
- Бошқа давлатлар – 84 тонна
