Ўзбекистон 11 ойда 1,1 млн тонна мандарин импорт қилди
ASTANA. Kazinform — Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистонга 2025 йилнинг январь-ноябрь ойларида 62 та хорижий давлатдан қиймати 256,4 млн АҚШ долларига тенг бўлган 1,1 млн тонна мандарин импорт қилинган.
Импорт қиймати ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 9,4 фоизга ошган.
2025 йилнинг 11 ойида Ўзбекистонга энг кўп мандарин етказиб берган давлатлар:
- Покистон – 327,1 минг тонна
- Қозоғистон – 314,3 минг тонна
- Эквадор – 145,9 минг тонна
- Хитой – 124,6 минг тонна
- Афғонистон – 58,5 минг тонна
- Бошқа давлатлар – 153,8 минг тонна
Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, Ўзбекистонга 2025 йилнинг январь-ноябрь ойларида 8 та хорижий давлатдан қиймати 54,3 млн АҚШ долларига тенг бўлган 161,4 минг тонна банан импорт қилинган.
Ўзбекистонга 2025 йилнинг январь-октябрь ойларида 31 та хорижий давлатдан қиймати қарийб 28,9 млн АҚШ долларига тенг бўлган қарийб 12,2 минг тонна балиқ ва денгиз маҳсулотлари импорт қилинган.