Ўтган йили Ўзбекистон Хитойга 773 миллион долларлик газ экспорт қилди
TASHKENT. Kazinform — Ўтган йили Ўзбекистон Хитойга газ экспортини 19 фоизга оширди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
2025 йилда Хитойга катта ҳажмда газ сотганлар орасида Россия етакчилик қилди. Расмий Москва ўтган йили Пекинга 9,41 млрд долларлик газни етказиб берди. Кейинги ўринларни Туркманистон (8,41 млрд доллар), Мьянма (1,53 млрд доллар) ва Қозоғистон (1,13 млрд доллар) эгаллади. Шу билан бирга, Ўзбекистон экспортчилар бешлигига кирди.
Шуни таъкидлаш керакки, 2024 йилда расмий Тошкент Хитойга 627,6 миллион долларлик газ етказиб берган. Ўтган йили бу ҳажм 19 фоизга ўсиб, 773 миллион долларни ташкил этди.
Эслатиб ўтамиз, йил бошидан бери Ўзбекистонда суюлтирилган газ нархи ошди.
Аввал хабар қилинганидек, Ўзбекистонда газ ишлаб чиқариш камайиб бормоқда. 2025 йилнинг 10 ойида қўшни мамлакатда 35,5 миллиард кубометр газ қазиб олинди, бу 2024 йилнинг шу даврига нисбатан 5,3 фоизга кам.