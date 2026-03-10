    10:36, 10 Март 2026 | GMT +5

    Ўтган йили Қозоғистонда рекорд миқдорда уй-жой фойдаланишга топширилди

    ASTANА. Кazinform — Бу йил бутун мамлакат бўйлаб 18,5 миллион квадрат метр уй-жой қурилади. Бу ҳақда ҚР Саноат ва қурилиш вазири Ерсайин Нағаспаев Ҳукумат йиғилишида маълум қилди.

    Фото: gov.kz

    — Давлат раҳбари ўзининг сайловолди дастурида Ҳукуматга 7 йил ичида 111 миллион квадрат метр уй-жой қуришни топширди. Бу даврдаги 3 йил ичида уй-жой қурилиши режалаштирилган кўрсаткичдан ошиб кетди. Ўтган йилги режа 19,2 миллион квадрат метрни ташкил этди. Йил натижаларига кўра, бу режа ошириб бажарилди ва рекорд миқдордаги 20,1 миллион квадрат метр уй-жой фойдаланишга топширилди. Умуман олганда, режалаштирилган кўрсаткич ўн саккизта ҳудудда ошириб бажарилди, — деди вазир.

    Унинг сўзларига кўра, бу йил уй-жой қурилишининг тахминий ҳажми 18,5 миллион квадрат метрни ташкил этади ва агар қўшимча чоралар кўрилса, бу кўрсаткични ошириш имконияти мавжуд.

    — Энг юқори ҳажм Астана, Алмати ва Чимкент шаҳарларида кутилмоқда, — деди Ерсайин Нағаспаев.

    Бекабат Узаков
