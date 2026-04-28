Ўтган йили IТ хизматлар экспорти 1 миллиард доллардан ошди — Олжас Бектенов
ASTANА. Кazinform — Павлодар вилоятидаги “Маълумотларни қайта ишлаш марказлари водийси” лойиҳасига инвесторларни жалб қилиш бўйича ишларни кучайтириш зарур. Бу ҳақда ҚР Бош вазири Олжас Бектенов Ҳукумат йиғилишида маълум қилди.
— Давлат раҳбари Alem.ai battle ва AI Governance Cup мусобақалари ғолибларини тақдирлаш маросимида оммавий рақамлаштириш ва сунъий интеллектни жорий этиш мамлакатимизни ҳар томонлама модернизация қилишнинг асосий омилларидан бири эканлигини таъкидлади. Ўтган йил натижаларига кўра, биз IТ хизматлар экспортини 1 миллиард доллардан оширдик. Ушбу суръатни сақлаб қолиш учун барча саъй-ҳаракатларни амалга ошириш керак. Халқаро экспертларнинг фикрига кўра, 2030 йилга келиб, сунъий интеллектнинг глобал иқтисодиётга қўшган ҳиссаси 22 триллион доллардан ошади. IТ соҳаси фавқулодда суръатларда ривожланмоқда, шунинг учун биз глобал миқёсда рақамли рақобатбардош бўлиш учун биргаликда ишлашимиз керак, — деди Олжас Бектенов.
Унинг сўзларига кўра, мамлакат корхоналарида рақамли технологияларни жорий этиш маҳсулотлар сифатини, меҳнат хавфсизлигини ва унумдорликни ошириш имконини беради. Сунъий интеллектдан самарали фойдаланишда инфратузилмани ривожлантириш даражаси муҳим рол ўйнайди.
— Мамлакатда минтақадаги энг йирик суперкомпьютер кластерлари Alem.Cloud ва AL Farabium жойлашган. Улар глобал ТОП-500 рейтингига киритилган. Давлат идоралари ва бизнесдан сунъий интеллект ечимларини ишлаб чиқиш учун суперкомпьютер ҳисоблаш қувватини ажратиш бўйича сўровлар сони ошди. Бу мавжуд ҳажмларни кўпайтириш ва бундай ресурсларни тақсимлаш учун мослашувчан сиёсатни ишлаб чиқиш зарурлигини кўрсатади. Сунъий интеллект вазирлиги чекланган ҳисоблаш қуввати чекловчи омилга айланмаслигини таъминлаш учун тегишли чораларни кўриши керак. Ҳозирда Павлодар вилоятида "Маълумотларни қайта ишлаш марказлари водийси" лойиҳаси амалга оширилмоқда. Ушбу лойиҳага инвесторларни жалб қилиш бўйича ишларни кучайтириш зарур. Ҳукумат раҳбари таъкидлаганидек, Сунъий интеллект вазирлиги икки ҳафта ичида Қозоғистондаги булут провайдерлари фаолиятини тартибга солиш ва уларнинг ривожланишини рағбатлантириш учун қонунчиликка ўзгартиришлар киритиши керак, — деди Ҳукумат раҳбари.