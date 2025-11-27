Ўсмирларнинг ўз жонига қасд қилишига ChatGPTнинг дахли йўқ — OpenAI
ASTANА. Кazinform — OpenAI Сан-Францискодаги Калифорния Олий судига "ўсмирнинг ўлими учун жавобгар эмаслигини" айтиб жавоб берди, деб ёзади NBC News.
Август ойида 16 ёшли Адам Рейннинг ота-онаси сунъий интеллект компанияси ва унинг бош директори Сэм Альтманни ўсмир ChatGPTдан "ўз жонига қасд қилиш бўйича мураббий" сифатида фойдаланганликда айблаб судга беришди.
Даъво аризасидаги чат журналлари шуни кўрсатадики, GPT-4o ўсмирни руҳий саломатлик мутахассисларидан ёрдам сўрашдан қайтарган ва унга ўз жонига қасд қилиш тўғрисида хат ёзишда ёрдам беришни таклиф қилган.
Оиланинг даъво аризасига кўра, Рейн ChatGPTда ўз жонига қасд қилиш ҳақидаги фикрлари билан ўртоқлашганда, бот унга ўз жонига қасд қилиш бўйича ишонч телефони рақами билан бир нечта хабарлар юборган. Аммо унинг ота-онаси ўғлининг илтимослари учун зарарсиз сабабларни, жумладан, "шунчаки қаҳрамон ролини ўйнаб" ўзини кўрсатиш орқали огоҳлантиришларни осонгина четлаб ўтишганини айтишди.
Компания ўзининг фойдаланувчи шартномасида Рейн томонидан бузилган деб тахмин қилинган бир нечта қоидаларни келтирди: 18 ёшгача бўлган фойдаланувчиларга ота-онаси ёки васийсининг розилигисиз ChatGPTдан фойдаланиш тақиқланади. Фойдаланувчиларга ChatGPTдан "ўз жонига қасд қилишга ундаш" ёки "ўзига зарар етказиш" ёки ChatGPT хавфсизлик чоралари ёки функцияларини четлаб ўтиш учун фойдаланиш ҳам тақиқланади.
OpenAIнинг суд даъвосида айтилишича, ишдаги зарар ҳеч бўлмаганда қисман Рейннинг "огоҳлантиришларга қулоқ солмаслик, ёрдам сўрамаслик ва тегишли текширув ўтказмаслик" дан келиб чиққан. Суд даъвосида шунингдек, ChatGPT ўсмирга 11 апрель куни вафотидан олдин 100 мартадан кўпроқ ёрдам сўрашни таклиф қилгани, аммо у бу чекловларни четлаб ўтишга ҳаракат қилгани айтилган.
Шу ой бошида OpenAI ва Альтманга қарши шунга ўхшаш бепарволик, ноҳақ ўлим ва турли хил маҳсулот жавобгарлиги ва истеъмолчилар ҳуқуқларини бузиш айбловлари билан яна еттита суд даъвоси қўзғатилган. Суд даъволарида OpenAI Рейн томонидан ишлатилган GPT-4o моделини чиқаришда хавфсизликни ҳисобга олмаганликда айбланмоқда.
Эслатиб ўтамиз, ChatGPT энди тиббий ва молиявий маслаҳатлар бермайди.