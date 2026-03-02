Ушбу референдум мамлакатимиз учун ҳам, барча фуқароларимиз учун ҳам жуда катта аҳамиятга эга — Айбек Дадебай
ASTANА. Каzinform – Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев, шубҳасиз, янги Конституциямизнинг асосий муаллифидир. Бу ҳақда Президент ишлар бошқарувчиси Айбек Дадебай маълум қилди.
— Айтишимиз мумкинки, янги Конституцияни қабул қилиш бўйича референдумга умумий тайёргарлик ишлари жуда жадал давом этмоқда. Ушбу референдум мамлакатимиз учун ҳам, барча фуқароларимиз учун ҳам жуда катта аҳамияга эга. Шунинг учун барча қонуний процедураларга риоя қилиш ва қонуний талабларни қатъий бажариш жуда долзарбдир. Бу борада Марказий референдум комиссиясининг роли алоҳида бўлади. Давлат органларининг асосий вазифаси эса овоз бериш учун зарур инфратузилмани таъминлаш, сайлов участкалари ишини ташкил этиш, шу жумладан ногиронлиги бўлган фуқаролар учун зарур шароитлар яратишдир, — деди Айбек Дадебай.
Унинг сўзларига кўра, Давлат раҳбари янги Конституция лойиҳаси матни устида ишлашга алоҳида эътибор қаратди.
— У бунга алоҳида вақт ажратди ва энг фаол иштирок этди. Фуқаролар, экспертлар ҳамжамияти ва жамоат ташкилотларидан келиб тушган конструктив таклифларни шахсан ўқиб чиқди ва диққат билан ўрганди. Кейин, маслаҳатчилар ва мутахассислар билан биргаликда у асосий қонуннинг кириш қисмини, бўлимлари ва моддаларини ёзиш ва уни батафсил таҳрир қилиш устида астойдил ишлади. Умуман олганда, сўнгги олти ой ичида Президент ҳафтада камида бир марта, баъзан эса тез-тез, аввал Парламент ислоҳоти ишчи гуруҳи вакиллари, унинг ўринбосарлари, кейин эса Конституциявий комиссия раҳбарлари билан учрашди. Бу учрашувлар баъзан бир соатдан кўпроқ давом этди. Бундан биз иш суръатини тушунишимиз мумкин, — деди у.
Айбек Дадебайнинг айтишича, кўпчилик Президентнинг банд иш жадвалига қарамай, Конституция лойиҳаси матнини ишлаб чиқишга катта аҳамият берганини оммавий ахборот воситалари орқали кўрган ва билиб олган.
— Президент Администрацияси масъул ходимлари Давлат раҳбари ушбу матн устида ҳатто кечалари ҳам шахсан ишлаганини яхши билишади. Умуман олганда, янги Конституция лойиҳаси матни Давлат раҳбарининг сиёсий йўналишининг асосий тамойилларини, жамият ва давлатни ривожлантириш ҳақидаги қарашларини, шунингдек, унинг позицияларини кенг акс эттиради. Шунинг учун, Қасим-Жомарт Кемелули шубҳасиз янги Конституциямизнинг асосий муаллифидир, — деди Президент Ишлар бошқарувчиси.