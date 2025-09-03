11:09, 03 Сентябрь 2025 | GMT +5
US Open: Қозоғистонлик теннисчи Занғар Нурланули учинчи босқичга йўл олди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик теннисчи, 17 ёшли Занғар Нурланули ўсмирлар ўртасидаги US Open турнирида иккинчи ғалабасини қўлга киритди.
ITF Juniors рейтингида 54-ўринни эгаллаб турган Занғар иккинчи босқичда ўсмирлар ўртасида дунёнинг 13-ракеткаси, польшалик 18 ёшли Алан Важни билан тўқнаш келди.
Алан Важни катталар ўртасидаги АТР рейтингида 1750-ўринни эгаллади.
Шунга қарамай, Занғар рақибини 6:4, 6:4 ҳисобида мағлуб этди.
Қизғин баҳс бир ярим соатдан кўпроқ давом этди.
Занғар Нурланули чорак финал йўлланмаси учун ITF Juniors рейтингида 8-ўринни эгаллаб турган финляндиялик Оскар Полданиус билан куч синашади.