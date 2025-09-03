OZ
Тренд:
    11:09, 03 Сентябрь 2025

    US Open: Қозоғистонлик теннисчи Занғар Нурланули учинчи босқичга йўл олди

    ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик теннисчи, 17 ёшли Занғар Нурланули ўсмирлар ўртасидаги US Open турнирида иккинчи ғалабасини қўлга киритди.

    Зангар Нурланулы обыграл 13-ю ракетку мира ITF Juniors на юниорском US Open
    Фото: ҚТФ

    ITF Juniors рейтингида 54-ўринни эгаллаб турган Занғар иккинчи босқичда ўсмирлар ўртасида дунёнинг 13-ракеткаси, польшалик 18 ёшли Алан Важни билан тўқнаш келди.

    Алан Важни катталар ўртасидаги АТР рейтингида 1750-ўринни эгаллади.

    Шунга қарамай, Занғар рақибини 6:4, 6:4 ҳисобида мағлуб этди.

    Қизғин баҳс бир ярим соатдан кўпроқ давом этди.

    Занғар Нурланули чорак финал йўлланмаси учун ITF Juniors рейтингида 8-ўринни эгаллаб турган финляндиялик Оскар Полданиус билан куч синашади.

    Теглар:
    Теннис Спорт
    Жарасқан Нұрыбаев
    Жарасқан Нұрыбаев
    Муҳаррир
