US Open: Анна Данилина 1/8 финалга чиқди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистоннинг жуфтлик бўйича биринчи ракеткаси Анна Данилина US Open турнирининг учинчи босқичига йўл олди.
"Катта дубулға" турнирининг 9-ракеткалари сифатида қайд этилган А.Данилина ва сербиялик Александра Крунич иккинчи босқичда руминиялик Моника Никулеску ва латвиялик Анастасия Севастова билан куч синашади.
Биринчи сетда қозоқ-сербия жуфтлиги дубл-брейк билан олдинга чиқди – 6:2.
Иккинчи сетда ҳам ҳисоб 5:1 га етказилди. Кейин Руминия-Латвия дуэти брейк қилди. Бироқ Данилина ва Крунич ўйинни брейк билан якунлади – 6:2.
Бир соату 9 дақиқа давом этган мусобақада Данилина ва Крунич 3 та эйс билан бирга10 та брейк-пойнтнинг ярмини фоидаланди. Никулеску ва Севастова 2 та эйс ва 1 та брейк билан чекланди.
Анна Данилина - Александра Круничнинг кейинги рақиблари кейинроқ маълум қилинади.