OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    10:06, 01 Сентябрь 2025 | GMT +5

    US Open: Анна Данилина 1/8 финалга чиқди

    ASTANA. Kazinform – Қозоғистоннинг жуфтлик бўйича биринчи ракеткаси Анна Данилина US Open турнирининг учинчи босқичига йўл олди.

    Анна Данилина
    Фото: olympic.kz

    "Катта дубулға" турнирининг 9-ракеткалари сифатида қайд этилган А.Данилина ва сербиялик Александра Крунич иккинчи босқичда руминиялик Моника Никулеску ва латвиялик Анастасия Севастова билан куч синашади.

    Биринчи сетда қозоқ-сербия жуфтлиги дубл-брейк билан олдинга чиқди – 6:2.

    Иккинчи сетда ҳам ҳисоб 5:1 га етказилди. Кейин Руминия-Латвия дуэти брейк қилди. Бироқ Данилина ва Крунич ўйинни брейк билан якунлади – 6:2.

    Бир соату 9 дақиқа давом этган мусобақада Данилина ва Крунич 3 та эйс билан бирга10 та брейк-пойнтнинг ярмини фоидаланди. Никулеску ва Севастова 2 та эйс ва 1 та брейк билан чекланди.

    Анна Данилина - Александра Круничнинг кейинги рақиблари кейинроқ маълум қилинади.

    Теглар:
    Теннис АҚШ Қозоғистон Анна Данилина Спорт
    Жарасқан Нұрыбаев
    Жарасқан Нұрыбаев
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!