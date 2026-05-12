Уруш даврида дунёнинг энг йирик 10 та компаниясининг капитали 4,2 триллион долларга ошди
ASTANА. Кazinform — Уруш бошланганидан бери Nvidia, Alphabet, Apple ва бошқа етакчи корпорациялар бозор қийматини сезиларли даражада оширдилар. Фақат Меtа пасайишни кўрсатди. Бу ҳақда Аnadolu агентлиги хабар берди.
АҚШ/Исроил ва Эрон ўртасидаги уруш бошланганидан бери дунёдаги энг юқори бозор капиталлашувига эга 10 та компаниянинг умумий қиймати 16,69% га ёки 4 триллион 183 миллиард долларга ўсиб, 29 триллион 240 миллиард долларга етди.
Тўпланган маълумотларга кўра, 28 февраль куни АҚШ ва Исроилнинг Эронга ҳужумларидан кейин бошланган ва кейин Эроннинг жавоб зарбалари билан тўлақонли урушга айланган можародан бери дунёнинг энг йирик корпорацияларининг бозор қиймати беқарор динамикани кўрсатди.
Март ойи охирига келиб, дунёдаги энг йирик 10 та компаниянинг умумий бозор капиталлашуви эскалациядан олдинги даражага нисбатан 4,30% ёки 1,77 триллион долларга камайиб, 23,98 триллион долларни ташкил этди.
Йирик инвестиция банкларидан "сотиб олиш" таклифларининг кириб келиши, сунъий интеллектга инвестициялар бўйича оптимистик тахминлар ва геосиёсий хавфларнинг пасайиши ҳақидаги маълумотлар туфайли ушбу компанияларнинг апрель ойида умумий бозор қиймати ойма-ой 16,19% ёки 3,882 триллион долларга ошиб, 27,862 триллион долларни ташкил этди.
Охирги савдо ёпилиши, 8 май ҳолатига кўра, ушбу компанияларнинг қиймати апрель ойи охирига нисбатан яна 4,94% ёки 1,3775 триллион долларга ўсди ва уларнинг умумий капиталлашуви 29,24 триллион долларни ташкил этди.
Шундай қилиб, урушдан олдинги кўрсаткичга нисбатан, ушбу компанияларнинг умумий қиймати 16,69% ёки 4 триллион 183 миллиард долларга ўсиб, 29 триллион доллардан ошди.
Nvidia — 5 триллион доллардан, Alphabet ва Apple — 4 триллион доллардан ортиқ
Бозор капиталлашуви бўйича энг йирик 10 та компания орасида етакчи Nvidia бўлиб, унинг қиймати 5 триллион 229 миллиард долларни ташкил этади. Март ойида 67 миллиард 797 миллион доллар йўқотганига қарамай, компания апрель ойида рекорд ўрнатди ва биринчи марта 5 триллион долларлик чегарадан ошди. Ой охиридаги фойдани белгилаб қўйгандан сўнг, у вақтинча бу даражадан пастга тушди, аммо кейин тикланди ва яна 5 триллион доллардан ошди.
Nvidiaнинг энг яқин рақобатчиси Alphabet бўлиб, унинг капиталлашуви 4 триллион 834 миллиард долларни ташкил этади. Apple учинчи ўринда — 4 триллион 309 миллиард доллар. Шундай қилиб, Alphabet ва Apple бозор қиймати 4 триллион доллардан юқори даражага кўтарилди.
Рўйхатда тўртинчи ўринда Microsoft — 3 триллион 84 миллиард доллар, бешинчи ўринда Amazon — 2 триллион 933 миллиард доллар. Дастлабки бешликдан кейин Broadcom(2 триллион 36 миллиард доллар), TSMC (1 триллион 890 миллиард доллар), Saudi Aramco (1 триллион 769 миллиард доллар), Tesla (1 триллион 609 миллиард доллар) ва Meta (1 триллион 547,5 миллиард доллар) компаниялари бор.
Alphabet — энг кўп ўсган компания, фақат Меtа зарар кўрди
Уруш бошланганидан бери динамикага кўра, доллар ўсишининг энг юқори натижаси Alphabetга тегишли. Унинг бозор қиймати бу даврда 1 триллион 65 миллиард долларга ошди.
Кейинги ўринда Nvidia — 923,6 миллиард долларга ўсиш. Amazon қиймати 679 миллиард долларга, Broadcom — 521 миллиард долларга, Apple — тахминан 430 миллиард долларга ошди. TSMC — 234 миллиард долларга ва Microsoft тахминан 167 миллиард долларга ўсишни кўрсатди.
Saudi Aramco қиймати 158 миллиард долларга ошди, Teslaнинг ўсиши эса 98 миллиард 373 миллион долларни ташкил этди.
Бу даврда қиймати пасайган ягона компания Меtа бўлиб, унинг капиталлашуви 92 миллиард 627,63 миллион долларга камайди.
Нисбий ўсиш бўйича биринчи ўринда Broadcom (34,38%), ундан кейин Amazon (30,12%) ва Alphabet (28,24%) компаниялари бормоқда.
Эслатиб ўтамиз, Alphabet капиталлашуви 4 триллион доллардан ошган тўртинчи компанияга айлангани ҳақида хабар берган эдик.