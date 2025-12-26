"Уларни ҳозирданоқ ишлаб чиқаришни бошланг": Трамп АҚШда ихчам автомобиллар ишлаб чиқаришни маъқуллади
ASTANA. Kazinform - Дональд Трамп япон ихчам автомобилларига эътибор қаратди ва уларнинг муваффақиятини АҚШда ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш орқали такрорлашни ният қилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
"Мен Америкада ихчам автомобиллар ишлаб чиқаришни маъқулладим. Ишлаб чиқарувчилар буни узоқ вақтдан бери хоҳлаган, худди улар бошқа мамлакатларда муваффақиятли ишлаб чиқарилганидек. Бу автомобиллар яқин келажакда арзон, хавфсиз, ёқилғи тежамкор ва содда қилиб айтганда, ажойиб бўлади!!! Уларни ҳозирдан ишлаб чиқаришни бошланг!", - деб ёзган Дональд Truth Socialда.
NBC Newsга кўра, Трамп ушбу автомобилларни шахсан октябрь ойида Японияга ташрифи чоғида кўрган ва шундан бери Америка автомобилларининг нархи ва ўлчамлари ошиши билан уларни АҚШда ишлаб чиқаришни жорий этишга ваъда берган.
Ихчам япон автомобилларининг ўртача нархи тахминан 10 000 долларни ташкил этади, бу уларни Форд F-150дан тўрт баравар арзон қилади. Уларнинг двигателлари беш баравар кам қувватга эга, аксарият F-150ларда 300 от кучидан ортиқ бўлган ҳолда ихчам автомобиллар двигателлари тахминан 60 от кучига эга.
Бироқ, мутахассисларнинг таъкидлашича, бу кичик япон автомобиллари бир қатор камчиликларга эга. Улар узоқ ва қулай саёҳатлар учун мўлжалланмаган ва Японияда улар асосан қишлоқ жойларда кундалик ишлар учун иккинчи транспорт воситаси сифатида ишлатилади. Яна бир муаммо шундаки, бу автомобиллар АҚШ федерал автотранспорт воситалари хавфсизлиги стандартларига жавоб бермайди, чунки кўпчилигида ҳатто хавфсизлик ёстиқчалари ҳам йўқ.
Ушбу кичик автомобиллар синфи Иккинчи Жаҳон урушидан кейин Японияда йўл солиқлари ва суғурта мукофотлари пастроқ бўлган маҳаллий автомобиль саноатини рағбатлантириш учун ишлаб чиқилган. Улар, шунингдек, арзонроқ техник хизмат кўрсатиш ва паст эксплуатация харажатлари туфайли машҳурликка эришди.
Трампнинг қизиқиши АҚШда шунга ўхшаш кичик автомобилларни ишлаб чиқариш билан боғлиқлиги, уларни Япониядан импорт қилиш жараёни билан эмаслиги таъкидланмоқда.
Ратгерс университетининг иқтисодиёт профессори Томас Пруснинг сўзларига кўра, бундай автомобиллар Нью-Йорк ёки Чикаго каби зич жойлашган шаҳарларда, шунингдек, гольф аравачалари ишлатилаётган Флорида штатидаги қариялар уйларида фойдали бўлиши мумкин.