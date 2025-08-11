Ўқувчиларнинг СИ бўйича билимини ошириш юзасидан тизимли чора-тадбирлар зарур - Президент
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари ёш авлоднинг сунъий интеллектдан тўғри фойдалана олиши муҳимлигини таъкидлади.
Қасим-Жомарт Тоқаевнинг фикрича, буни мамлакатда амалга оширилаётган рақамли трансформациянинг асосий шарти деб ҳисоблаш мумкин.
– Биз аллақачон «AI-Sana» таълим дастурини амалга оширмоқдамиз. Лойиҳанинг мақсади ўқувчиларнинг сунъий интеллект соҳасидаги кўникмаларини оширишдир. Ушбу дастурнинг кўламини иложи борича кенгайтириш мақсадга мувофиқдир. Ўқитувчилар ва ўқувчиларнинг сунъий интеллект соҳасидаги билимларини ошириш бўйича тизимли чора-тадбирларни амалга ошириш зарур. Бу тегишли вазирлик олдида турган муҳим вазифадир, – деди Президент.
Бундан ташқари, Давлат раҳбари сармоя ва истеъдодлар учун қулай шарт-шароитлар яратиш муҳимлигини таъкидлади.
– Ўтган йили дунё бўйлаб СИ стартапларига қарийб 100 миллиард доллар сармоя киритилди. Бу дунёдаги венчур капиталининг учдан биридан кўпроғини ташкил этади. 2023 йилга нисбатан СИ лойиҳаларини молиялаштириш қарийб 80 фоизга ошди. Шундай қилиб, сунъий интеллект соҳасида истеъдод ва ғоялар учун рақобат кескин ошди. Бугунги кунда сармояларнинг асосий оқими АҚШ, Европа Иттифоқи ва Хитой томонидан таъминланмоқда. Аммо бу пул экотизим ўрнатилган жойларга йўналтирилади. Яъни, у инфратузилмага киришни таъминлаш, уни қўллаб-қувватлаш, бозорни тартибга солиш ва ривожлантиришга сарфланади. Шароит яратилган жойга пул кетади. Бир ой олдин мен сунъий интеллект соҳасидаги бир қатор Қозоғистон стартаплари билан танишдим. Улардан баъзилари жаҳон даражасига чиқиши мумкин. Иқтидорли ёшларимиз борлиги қувонарлидир. Уларнинг бир қисми хорижда ишласа-да, ватанпарварлик туйғусини йўқотмаган. Давлат бундай истеъдод эгаларини қўллаб-қувватлаши зарур, – деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Президент ҳукуматга маҳаллий стартапларни экспорт қилишда қўллаб-қувватлаш бўйича комплекс чора-тадбирлар ишлаб чиқиш, шунингдек, “рақамли элчилар” институтини қайта кўриб чиқиш вазифасини топширди.