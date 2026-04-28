Ўқувчи ҳар бир қозоғистонлик қанча сув истеъмол қилишини ҳисоблаш учун интерактив платформа ишлаб чиқди
ASTANА. Kazinform – Астанадаги 91-мактаб-гимназиянинг 10-синф ўқувчиси Жангир Абуов "Сув изи" деб номланган махсус платформани ишлаб чиқди. Ушбу тизим ҳар бир фойдаланувчига қанча сув истеъмол қилиши ҳақида батафсил маълумот олиш имконини беради.
Сув ресурслари ва ирригация вазири Нуржан Нуржигитов лойиҳа муаллифи ва уни бошқарган 91-мактаб-гимназия ўқитувчилари билан учрашди.
Учрашувдан сўнг "Сув ресурслари ахборот-таҳлил маркази" НАЖ ва Жангир Абуовнинг ота-онаси ўртасида "Сув изи" дастурини ишлаб чиқиш бўйича ҳамкорлик шартномаси имзоланди. Ҳужжатда интерактив платформани такомиллаштириш ва амалга ошириш бўйича қўшма ишлар кўзда тутилган.
"Сув изи" платформасидаги ҳисоб-китоблар фойдаланувчиларнинг кундалик одатларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилади. Бунга кундалик ҳаётда ва овқатланиш пайтида сув истеъмоли, шунингдек, сув ресурсларидан билвосита фойдаланиш киради. Тизим киритилган маълумотларни автоматик равишда қайта ишлайди ва сув сарфини камайтириш ва сувни тежаш амалиётини кундалик ҳаётга жорий этишга қаратилган индивидуал тавсиялар беради.
Лойиҳанинг ҳаммуаллифи — 91-мактаб-гимназиянинг 10-синф ўқувчиси Адият Шадияр болалар орасида сувни тежаш маданиятини шакллантиришга қаратилган бир қатор қисқа видеоларни тақдим этди. Ушбу видеоларда «Тамшы»(Томчи) анимацион қаҳрамони сув ресурсларидан оқилона фойдаланишнинг муҳимлигини тушунарли тарзда тушунтиради ва кундалик ҳаётда сувни тежашнинг оддий ва самарали усулларини кўрсатади.
Сув ресурслари ахборот-таҳлил маркази ва ўқувчининг ота-онаси ушбу ахборот материалларини тарқатиш бўйича ҳамкорлик шартномасини ҳам имзоладилар.
Сув ресурслари ва ирригация вазири 91-мактаб-гимназия ўқувчилари томонидан ишлаб чиқилган лойиҳани юқори баҳолади ва шунингдек, ўқитувчилар ва ота-оналарнинг ёш авлод орасида сувни тежаш маданиятини шакллантиришдаги ҳиссасини таъкидлади.
— Бизнинг вазифаларимиздан бири сувни тежаш ва ундан эҳтиёткорлик билан фойдаланишни тарғиб қилиш орқали жамоатчиликнинг сув ресурсларига муносабатини ўзгартиришдир. 2024 йилдан бери болалар ва ёшлар орасида тўғри экологик тафаккурни шакллантиришга қаратилган "Сувни тежанг - келажакни сақланг" лойиҳаси амалга оширилмоқда. Мактаблар, коллежлар ва университетларда экологик соатлар ўтказилмоқда. Ўқитувчилар ва ота-оналарнинг бу ишда фаол иштирок этаётгани қувонарли. Ишонаманки, биргаликдаги саъй-ҳаракатлар туфайли жамиятда сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш маданиятини шакллантиришимиз мумкин бўлади, — деди сув хўжалиги вазирлиги раҳбари.
Таъкидлаш жоизки, ўтган йили Сув ресурслари ва ирригация вазирлиги Алматидаги 79-сонли гимназия ўқувчиси Дана Қадирбек билан меморандум имзолаган эди. У замонавий наноматериаллардан фойдаланган ҳолда атмосферадан сув йиғиш мосламасини ишлаб чиқди. Яқинда у Вена шаҳрида бўлиб ўтган БМТ форумида энг яхши учта ёш ихтирочи қаторидан жой олди.
