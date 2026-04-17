    19:20, 17 Апрель 2026 | GMT +5

    Туркманистонлик талабалар учун Қозоғистонда ўқиш учун янги имкониятлар очилади

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистон ва Туркманистон фан ва олий таълим соҳасидаги ҳамкорликни мустаҳкамлайди, деб хабар беради ҚР Фан ва олий таълим вазирлиги матбуот хизмати.

    Фото: Фан ва олий таълим вазирлиги

    Вазир Саясат Нурбек Туркманистоннинг Қозоғистон Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтор элчиси Ботир Режепов билан учрашди.

    Учрашув давомида томонлар олий ва олий ўқув юртидан кейинги таълим ҳамда фан соҳасида икки томонлама ҳамкорликни ривожлантириш истиқболларини муҳокама қилишди. Хусусан, академик мобилликни кенгайтириш масаласи кўриб чиқилди ва туркманистонлик талабалар Қозоғистонда олий маълумот олишга жуда қизиқиш билдираётгани таъкидланди.

    — Асосий эътибор икки мамлакат ОТМлари ўртасида академик алмашинув дастурларини кенгайтириш масалаларига қаратилди, бунда Туркманистон фуқароларининг Қозоғистон Республикасининг етакчи ОТМларида ўқиши учун қулай шароитлар яратишга алоҳида эътибор қаратилди. Бундан ташқари, қўшма тадқиқотларни кенгайтириш, икки томонлама илмий лойиҳаларни амалга ошириш ва рақамлаштириш ва инновация соҳаларида энг яхши тажрибалар алмашинуви масалалари муҳокама қилинди, — дейилади хабарда.

    Юқори малакали мутахассисларни тайёрлашга алоҳида эътибор қаратилди. Туркманистон элчиси туркман ёшлари анъанавий равишда Қозоғистон таълимига катта қизиқиш билдираётганини таъкидлаб, мутахассисларни тайёрлашнинг юқори даражаси ва икки мамлакат ўртасидаги маданий яқинликни таъкидлади, бу эса талабаларнинг муваффақиятли мослашишига ҳисса қўшади.

    Учрашув якунида томонлар қўшма таълим кўргазмалари ва форумларини ўтказиш имкониятларини кўриб чиқишга, шунингдек, Қозоғистон ва Туркманистон олий ва таълимдан кейинги таълим муассасалари ўртасида тўғридан-тўғри ҳамкорликни янада мустаҳкамлашга келишиб олдилар.

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон ва Туркманистон қандай келишувларни имзолаганлиги ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    ОТМ ҚР Фан ва олий таълим вазирлиги Туркманистон Ташқи сиёсат Талабалар Таълим
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
