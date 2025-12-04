Туркиянинг қирғоқбўйи минтақасида одамлар узоқроқ умр кўришади
ASTANA. Kazinform – Туркия статистика институти (ТÜİК) провинциялар бўйича умр кўриш давомийлиги бўйича маълумотларни эълон қилди. Унинг натижалари атроф-муҳит ва яшаш шароитлари узоқ умр кўришда муҳим роль ўйнашини яна бир бор тасдиқлайди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Рўйхатдаги биринчи ўнталик асосан Эгей ва Қора денгиз соҳиллари бўйлаб тоза ҳаво, юмшоқ иқлим ва тинч турмуш тарзи билан ажралиб турадиган минтақалардир.
Статистик маълумотларга кўра, энг юқори умр кўриш давомийлиги 80,8 ёш билан билан Гюмюшхан провинциясида қайд этилган. Ундан кейин Мугла (80,7), Тунжели (80,3), Трабзон (80,3), Гиресун (80,0), Орду (80,0), Ризе (79,4), Эрзинжан (79,6), Артвин (79,7) ва Анталья (79,7) провинциялари келади.
Туркияда ўртача умр кўриш давомийлиги 78,3 йилни ташкил этади. Бу фарқ ҳаво ифлосланиши даражаси, табиий ресурслардан фойдаланиш имконияти, овқатланиш ва турмуш тарзи одатлари ҳамда ижтимоий стресс даражаси билан боғлиқ.
ТÜİК тадқиқотлари шуни кўрсатадики, атроф-муҳит ва яшаш шароитлари соғлиқ ва умр кўриш давомийлигига бевосита таъсир қилади.
Табиий ритмлар ва экологик мувозанат сақланиб қолган минтақалар ўз аҳолисига узоқ ва мазмунли ҳаёт кечириш учун энг яхши имкониятларни тақдим этишда давом этмоқда.