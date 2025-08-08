Туркияда сохта дипломлар билан боғлиқ йирик жиноий схема фош этилди
ASTANА. Кazinform — Туркия ҳуқуқ-тартибот идоралари сохта диплом ва ҳайдовчилик гувоҳномаларини оммавий ишлаб чиқариш билан шуғулланувчи жиноий тармоқ фаолиятини фош қилди, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Анқара прокуратураси томонидан олиб борилган текширув натижасида маълум бўлишича, хакерлар Таълим вазирлиги ва алоҳида университетларнинг рақамли тизимларини бузиб, сохта электрон имзолардан (e-imza) фойдаланган. Уларнинг ёрдами билан жиноятчилар таълим тўғрисидаги ҳужжатлар ва ҳайдовчилик гувоҳномаларини сохталаштиришган.
Ушбу иш бўйича 199 киши тергов қилинмоқда, улардан 37 нафари ҳибсга олинган. Сохта ҳужжатлар қатори алоҳида ташвиш уйғотади: мактаб аттестатидан тортиб олий маълумот дипломи ва ҳайдовчилик гувоҳномасигача.
Схема ташкилотчилари эҳтиёткорлик билан ҳаракат қилишган:
- Улар маълумотлар базасидан вафот этган ёки ўқишдан чиқарилган талабалар ҳақидаги маълумотларни ўчириб ташлаб, мижозлар маълумотлари билан алмаштирганлар.
- “Хизматлар” нархи 250 минг (тахминан 6 минг доллар) дан 2,5 миллион турк лираси (тахминан 63 минг доллар)гача бўлган. Баъзи ҳолларда тўлов криптовалютада амалга оширилган.
Ҳозирги вақтда қуйидагилар аниқланган:
- 57 та сохта университет дипломи
- 4 та сохта мактаб гувоҳномаси
- 108 та сохта ҳайдовчилик гувоҳномаси
Мижозлар орасида энг оммабоп касб меҳнат бозоридаги асосий йўналишлардан бири бўлган “қурилиш муҳандиси” бўлди.
Туркия Олий таълим кенгаши (YÖK) ва ҳукумат расмийлари жиноий тармоқ “деярли бутунлай йўқ қилинганини” маълум қилди.
Улар, шунингдек, юзлаб сохта академиклар ҳақидаги миш-мишларни рад этиб, гумонланувчилар орасида давлат университетлари ўқитувчилари йўқлигини таъкидладилар. Текширувда фақат битта ҳайдовчилик инструктори ва жисмоний тарбия мураббийининг номи кўрсатилган.
Тергов давом этмоқда ва расмийлар барча айбдорлар жавобгарликка тортилишига ваъда беришмоқда.
