Туркияда инфляция 33,5 фоизгача пасайди
ASTANА. Кazinform – Туркия Статистика институти (ТÜİК) 2025 йил июль ойи учун ижобий инфляция маълумотларини эълон қилди, аммо барқарор деинфляция ҳали кузатилмаган, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Расмий статистик маълумотларга кўра, жорий йилнинг июль ойида истеъмол нархлари инфляцияси 2,06%ни ташкил этди, бу июнь ойидаги кўрсаткичдан (1,64%) юқори. Ушбу ойлик тезлашувга қарамай, йиллик инфляция даражаси пасайишда давом этмоқда - июндаги 35,05% дан июлда 33,52% гача.
Йиллик инфляциянинг бундай пасайишига ўтган йилнинг юқори базавий эффекти ва мавсумий тебранишлар сабаб бўлмоқда. Бироқ экспертлар нархларни барқарорлаштириш ҳақида гапиришга ҳали эрта, деб огоҳлантирмоқда. Техник секинлашувга қарамай, асосий товарлар ва хизматлар нархлари ўсиб бормоқда ва инфляция кутилмалари юқорилигича қолмоқда.
Июль ойида нархларнинг ошишига сабаб бўлган асосий омиллар озиқ-овқат, уй-жой ижараси ва хизматлар соҳаси бўлди. Иқтисодчиларнинг таъкидлашича, пул-кредит сиёсати ҳаракатларига қарамай, инфляция босими кучлилигича қолмоқда. Заиф лира, импортга юқори қарамлик ва ташқи бозорлардаги ноаниқлик Туркиянинг барқарор деинфляция йўлида қийинчиликларга дуч келаётганини англатади.
Мамлакат Марказий банки аввалроқ ўрта муддатли истиқболда инфляция даражасини бир хонали даражага туширишни мақсад қилиб қўйган эди, бироқ ҳозирги тенденциялар шуни кўрсатмоқдаки, бу мақсадга эришиш осон бўлмайди ва пул-кредит сиёсатида ҳам, иқтисодиётнинг таркибий ўзгаришларида дадил қадамлар ташлашни талаб қилади.
Йиллик инфляция даражасининг пасайиши, шубҳасиз, ижобий белги бўлса-да, бу муҳим хавфларни ҳам яширади. Барқарор юқори инфляция аҳолининг харид қобилиятини заифлаштириб, тадбиркорлик субъектларига қўшимча қийинчиликлар туғдирмоқда.
