Туркия ва Сурия ҳарбий ҳамкорлик бўйича меморандум имзолади
ASTANA. Kazinform – Туркия ва Сурия ўзаро икки томонлама муносабатларни, жумладан, ҳарбий соҳада ҳам нормаллаштириш йўлида муҳим қадам ташлади, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Икки давлат мудофаа вазирлари ҳарбий ҳамкорлик бўйича англашув меморандумини имзоладилар. Ҳужжат мудофаа соҳасида ҳамкорликда малака ошириш, тажриба ва маслаҳат алмашишни назарда тутади.
Туркия Миллий Мудофаа вазирлигининг расмий баёнотига кўра, вазир Яшар Гулер Сурия Мудофаа вазири Мурҳиф Абу Касра, шунингдек, Сурия Ташқи ишлар вазири Асад Ҳасан Шайбоний ва разведка директори Ҳусайн ал-Салама билан учрашди.
Мулоқот чоғида икки томонлама ва минтақавий хавфсизликнинг асосий масалалари, жумладан, чегарада барқарорликни мустаҳкамлаш чора-тадбирлари муҳокама қилинди.
Имзоланган меморандум Анқара ва Дамашқ ўртасидаги ҳамкорликнинг янги босқичини кўрсатади. Сўнгги йилларда икки давлат минтақадаги сиёсий ва ҳарбий можароларнинг қарама-қарши томонларида бўлиб келмоқда. Эришилган келишувлар доирасида қўшма ҳарбий машғулотлар ўтказиш, офицерларни ўқитиш учун алмашиш, шунингдек, трансчегаравий таҳдидлар ва терроризмга қарши кураш масалалари бўйича мулоқотни ривожлантириш режалаштирилган.
Мутахассислар келишув имзоланишини икки давлат ўртасидаги яқинлашув ва Яқин Шарқдаги кескинликни камайтириш йўлидаги муҳим қадам сифатида баҳоламоқда. Томонлар минтақада барқарорлик ва тинчликни таъминлаш манфаатлари йўлида ҳамкорликни кенгайтиришга тайёр эканликларини билдирдилар.
Аввал хабар қилинганидек, Анқара ва Дамашқ жорий йил август ойи охиригача ҳарбий ҳамкорлик бўйича кенг қамровли битим имзолашни режалаштиряпти.