Туркия Ўрта ер денгизида энг катта самолёт ташувчи кема қуради
ASTANA. Kazinform — Туркия ўзининг янги Миллий авиаташувчи (MUGEM) лойиҳаси билан Франциянинг Charles de Gaulle авиаташувчи кемасини ортда қолдириб, Ўрта ер денгизидаги энг йирик ҳарбий кемани қурган давлатга айланмоқчи, деб ёзади Анадолу.
Франциянинг Le Figaro газетасининг хабарига кўра, Президент Режеп Таййип Эрдоған ўтган ҳафта TEKNOFEST Mavi Vatan фестивалида “баҳайбат лойиҳа”нинг расмий ишга туширилганини маълум қилган. Режага кўра, самолёт ташувчи кема бутунлай Туркияда лойиҳалаштирилади ва қурилади ва 2030 йилгача фойдаланишга топширилади.
Нашрнинг ёзишича, “Миллий авиаташувчи”нинг узунлиги 285 метр, кенглиги 72 метр, сув ўтказувчанлиги эса 60 минг тоннадан ортиқ. Бу кўрсаткичлар Франциянинг Charles de Gaulle авиаташувчи кемасидан (261 метр, 42,5 минг тонна) сезиларли даражада юқори. Кема қирувчи самолётлардан ташқари, Kızılelma ва ANKA 3 каби янги авлод зарба берувчи дронларни ҳам олиб юриши мумкин.
Самолёт ташувчиси 2027–2028 йилларда ишга туширилиши режалаштирилган. У 50 та самолётни ташиш имкониятига эга бўлади. Ғарбдаги ҳамкасбларидан фарқли ўлароқ, кема бошиданоқ замонавий дрон тизимларидан фойдаланиш учун яратилган.
Инженер-лейтенант Айкут Демирезен маҳаллий ОАВга берган интервьюсида кема Туркиядан Нью-Йоркка етиб ва яна ёнилғи қуймасдан қайтиб бошлангич манзилига етиб келишга қодирлигини айтди. Унинг сўзларига кўра, камоннинг ўзига хос дизайни ёқилғини 1,5 фоизгача тежаш имконини беради.
Le Figaro таъкидлаганидек, самолёт ташувчи кема компонентларининг 80 фоиздан ортиғи Туркияда ишлаб чиқарилади. Ушбу лойиҳа мамлакатни ўзи бундай даражадаги кемалар қура оладиган кам сонли давлатлар қаторига киритади.
Эрдоған аввалроқ янги самолёт ташувчи TCG Anadoluдан ошиб кетишини айтиб, буни “Туркия флоти учун тарихий қадам ҳамда Фаластин ва Сомали каби халқларни қўллаб-қувватлаш рамзи” деб атаган эди.
Шу билан бирга, нашрнинг эслатишича, Франция ҳам ўз лойиҳаси — сув сиғими 75 минг тонна бўлган PANG кемасини ишлаб чиқмоқда. У яқин ўн йилликда “Ўрта ер денгизининг янги гиганти”га айланади.