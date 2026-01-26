19:00, 26 Январь 2026 | GMT +5
Туркия Сурияга 11 та гуманитар юк машинасини юборди
ASTANA. Kazinform — Туркия Суриянинг Айн ал-Араб туманидаги тинч аҳолига ёрдам бериш учун 11 та гуманитар юк машинасини юборди, деб хабар беради Анадолу агентлиги.
Туркиянинг табиий офатлар ва фавқулодда вазиятларни бошқариш агентлиги (AFAD) ва Туркия Қизил Ярим Ой жамияти кўмагида 11 та юк машинаси тайёрланди. Жумладан:
5 та юк машинада 50 тонна ун,
1 та юк машинада ёстиқлар ва кўрпалар,
5 та юк машинада болалар учун памперслар ва озиқ-овқат.
25 январда юк машиналари Сурия ҳукумати ва Ҳалаб ёрдамини мувофиқлаштириш маркази билан ҳамкорликда минтақага юборилди.