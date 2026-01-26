OZ
    Туркия Сурияга 11 та гуманитар юк машинасини юборди

    ASTANA. Kazinform — Туркия Суриянинг Айн ал-Араб туманидаги тинч аҳолига ёрдам бериш учун 11 та гуманитар юк машинасини юборди, деб хабар беради Анадолу агентлиги.

    Фото: Анадолы

    Туркиянинг табиий офатлар ва фавқулодда вазиятларни бошқариш агентлиги (AFAD) ва Туркия Қизил Ярим Ой жамияти кўмагида 11 та юк машинаси тайёрланди. Жумладан:

    5 та юк машинада 50 тонна ун,

    1 та юк машинада ёстиқлар ва кўрпалар,

    5 та юк машинада болалар учун памперслар ва озиқ-овқат.

    Фото: Анадолы

    25 январда юк машиналари Сурия ҳукумати ва Ҳалаб ёрдамини мувофиқлаштириш маркази билан ҳамкорликда минтақага юборилди.

    Сурия Жаҳон янгиликлари Туркия Гуманитар ёрдам
