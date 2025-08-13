Туркия шимоли-ғарбидаги ўрмон ёнғинлари транспортни тўхтатди
ASTANA. Kazinform — Туркия шимоли-ғарбидаги ўрмон ёнғинлари мамлакат транспорт инфратузилмаси ишида сезиларли узилишларга олиб келди, деб хабар беради Kazinform агентлиги мухбири.
Ёнғиннинг тез тарқалиши муносабати билан Туркия ҳукумати стратегик аҳамиятга эга Дарданелл бўғозида юк ташишни вақтинча тўхтатди ва Чанаккале аэропортини вақтинча ёпиб қўйди.
Чанаккале вилоятида содир бўлган ёнғин бир неча соат ичида ўрмон майдонлари бўйлаб тарқалиб, аҳоли пунктлари, инфратузилма объектлари ва қирғоқ зонасига яқинлашди. Ёнғин тарқалишига юқори ҳарорат, қурғоқчилик ва секундига 60-70 километр тезликка етган кучли шамол сабаб бўлди.
Эгей денгизи билан Мармара денгизини туташтирувчи Дарданелл бўғози кема ҳаракати учун ёпилди. Ушбу ечим ҳавода ўт ўчириш хавфсизлигини таъминлаш мақсадида қабул қилинган — самолётлар ва вертолётлар сувни бевосита бўғоздан олади. Маълумки, Дарданелл - Европа ва Осиёни боғловчи муҳим денгиз йўли бўлиб, унинг ёпилиши юк ташиш ва логистикада кечикишларга сабаб бўлган.
Қалин тутун ва ёнғиннинг хавфли яқинлиги туфайли Чанаккале аэропорти ҳам вақтинча ёпилди. Бу аэропорт нафақат минтақавий рейслар учун, балки фавқулодда эвакуация ва ёрдам етказиб бериш учун ҳам қўлланилади. Барча тижорат ва хусусий рейслар бекор қилинган ёки қўшни вилоятларга йўналтирилган.
Сўнгги маълумотларга кўра, 2 мингдан ортиқ одам эвакуация қилинган. Ёнғинни ҳаводан ва ерда ўчиришга юзлаб одамлар ва ўнлаб техникалар, жумладан, авиация ҳам жалб этилган.