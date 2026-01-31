Туркия психотроп воситалар истеъмол қилиш бўйича рекорд ўрнатди
АSTANА. Kazinform — Туркия антидепрессантларни истеъмол қилиш бўйича тарихий юқори кўрсаткичга эришди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Маълум бўлишича, гап тиббий ёрдамни кенгайтириш ҳақида эмас, балки ижтимоий фаровонликнинг чуқур инқирози ҳақидадир.
Вirgun.net нашрининг маълумотига кўра, Туркияда антидепрессантларни истеъмол қилиш 2025 йилда рекорд даражага етди. Расмий маълумотларга кўра, 71,5 миллион пакет дорилар сотилиб, бу 2016 йилга нисбатан 60% кўпроқ эканлиги аниқланди. Фақат сўнгги йилнинг ўзида сотиш ҳажми тахминан 6 миллион пакетга ошиб, бу сектордаги давлат харажатлари 6,48 миллиард лирага етди.
Туркия ОАВлари социологик маълумотлар муаммонинг кўламлилигини тасдиқлайди, деб ҳисоблайди. Ҳозирги вақтда мамлакат фуқароларининг учдан бир қисмигина энг кам қарзни тўлашга қодир, 9 фоизи эса кредитларини тўлай олмайди. Ҳаётдан қониқишнинг ўртача даражаси 10 баллдан 4,5 баллга баҳоланади, келажакка умид эса 4,2 баллни кўрсатади. Респондентларнинг тахминан 15% ўзининг руҳий саломатлиги ёмонлигини тўғридан-тўғри хабар қилади.
Экспертларнинг фикрича, тизимли ижтимоий-иқтисодий ечимларнинг етишмаслиги шароитида дорилар вақтинчалик компенсация вазифасини бажариб, изоляцияланган тиббий ҳолатларни эмас, балки жамият фаровонлигининг чуқурлашган инқирозини кўрсатади.
Эслатиб ўтамиз, Туркияда хусусий клиникалардаги жанжалдан кейин соғлиқни сақлаш тизими ислоҳ қилинади.