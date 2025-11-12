OZ
    17:38, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Туркия Мудофаа вазирлиги Грузиядаги самолёт ҳалокатида 20 нафар ҳарбий ҳалок бўлганини тасдиқлади

    ASTANA. Kazinform - Туркия Миллий Мудофаа вазирлиги Грузияда C-130 ҳарбий-транспорт самолётининг ҳалокатида 20 нафар ҳарбий хизматчининг ҳалок бўлганини маълум қилди, деб хабар беради Kazinform.

    Минобороны Турции подтвердило гибель 20 военных при крушении С-130 в Грузии
    Фото: oxu.az

    Вазирлик Х ижтимоий тармоғида ҳалок бўлганлар рўйхатини эълон қилди.

    “11 ноябрда Грузия ва Озарбайжон чегарасида C-130 ҳарбий-транспорт самолётининг ҳалокати натижасида бортдаги 20 нафар ҳарбий хизматчиларимиз ҳалок бўлди. Соат 06:30 да, Грузия расмийлари билан мувофиқлаштирилган ҳолда, самолётимиз ҳалокатга учраган жойда қидирув-қутқарув операциялари ва авиаҳалокат бўйича тергов бошланди”, - дейилади хабарда.

    Эслатиб ўтамиз, 11 ноябрда Грузиянинг Ганжа аэропортидан учиб кетган Туркиянинг C-130 ҳарбий-транспорт самолёти Грузиянинг Сигнаги муниципалитетида ҳалокатга учради. C-130 Грузия ҳудудини кесиб ўтганидан бир неча дақиқа ўтгач, Озарбайжон билан чегарадан 5 км узоқликда радарлардан ғойиб бўлди. "Грузнавигация" компаниясининг баёнотига кўра, самолёт фалокат сигналини юбормасдан радарлардан ғойиб бўлган. Туркиялик мутахассислар ҳалокат юзасидан тергов бошладилар.

    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
