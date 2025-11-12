Туркия Мудофаа вазирлиги Грузиядаги самолёт ҳалокатида 20 нафар ҳарбий ҳалок бўлганини тасдиқлади
ASTANA. Kazinform - Туркия Миллий Мудофаа вазирлиги Грузияда C-130 ҳарбий-транспорт самолётининг ҳалокатида 20 нафар ҳарбий хизматчининг ҳалок бўлганини маълум қилди, деб хабар беради Kazinform.
Вазирлик Х ижтимоий тармоғида ҳалок бўлганлар рўйхатини эълон қилди.
November 12, 2025
“11 ноябрда Грузия ва Озарбайжон чегарасида C-130 ҳарбий-транспорт самолётининг ҳалокати натижасида бортдаги 20 нафар ҳарбий хизматчиларимиз ҳалок бўлди. Соат 06:30 да, Грузия расмийлари билан мувофиқлаштирилган ҳолда, самолётимиз ҳалокатга учраган жойда қидирув-қутқарув операциялари ва авиаҳалокат бўйича тергов бошланди”, - дейилади хабарда.
Эслатиб ўтамиз, 11 ноябрда Грузиянинг Ганжа аэропортидан учиб кетган Туркиянинг C-130 ҳарбий-транспорт самолёти Грузиянинг Сигнаги муниципалитетида ҳалокатга учради. C-130 Грузия ҳудудини кесиб ўтганидан бир неча дақиқа ўтгач, Озарбайжон билан чегарадан 5 км узоқликда радарлардан ғойиб бўлди. "Грузнавигация" компаниясининг баёнотига кўра, самолёт фалокат сигналини юбормасдан радарлардан ғойиб бўлган. Туркиялик мутахассислар ҳалокат юзасидан тергов бошладилар.