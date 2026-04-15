Туркия мамлакатимиз қишлоқ хўжалигига 400 миллион доллар сармоя киритди
ASTANA. Kazinform — Туркия компаниялари Қозоғистоннинг бир нечта шаҳарларида ишлаб чиқариш корхоналарини қурмоқда. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси қишлоқ хўжалиги вазири ўринбосари Ермек Кенжеханули маълум қилди.
“Сўнгги йилларда Туркия капитали иштирокида 400 миллион долларлик ўндан ортиқ инвестиция лойиҳаларини амалга оширдик. Бу асосан қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш, қайта ишлаш ва ишлаб чиқаришга қаратилган лойиҳалардир. Ҳозирда биз 1 миллиард доллардан ортиқ қийматга эга бешта йирик инвестиция лойиҳаларини амалга оширмоқдамиз”, — деди у.
Масалан, Астана, Алмати ва Чимкент шаҳарларида йирик қўшма лойиҳалар бошланди.
“Чимкентда Туркиянинг Alarkо компаниясининг 500 гектарлик иссиқхона мажмуаси қурилмоқда. Бу ҳам мамлакатимиз қишлоқ хўжалиги салоҳиятини ривожлантириш учун катта ишдир. Шу билан бирга, Астанада Tiryaki компанияси томонидан донни чуқур қайта ишлаш лойиҳаси амалга оширилмоқда. Бундан ташқари, яна бир турк компанияси Алматида ҳайвонлар терисини чуқур қайта ишлаш устида ишламоқда. Ушбу лойиҳа доирасида биз йилига 7 минг тоннадан ортиқ желатин ишлаб чиқарамиз”, — деди вазири ўринбосари.