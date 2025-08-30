ЦАХАЛ Ғазода “Исломий давлат” етакчисини йўқ қилди
ASTANА. Кazinform — Ўтган ҳафтада Исроил мудофаа кучлари (ЦАХАЛ) Ғазо секторида “Исломий давлат” (ИД) гуруҳининг юқори мартабали аъзосини йўқ қилди. Бу ҳақда ЦАХАЛ жума куни эълон қилинган баёнотда маълум қилди, дея хабар беради Синьхуа.
Исроил ҳарбийлари бу шахс Муҳаммад Абд ал-Азиз Абу Зубайда эканлигини айтиб, у ИШИДнинг Ғазо секторидаги Фаластин ҳудудлари бўйича раҳбари эканини айтди. Бу лавозим Фаластин анклавидаги "Исломий давлат" тузилмасидаги энг юқори даража саналади.
ЦАХАЛнинг билдиришича, Абу Зубайда Исроил разведкаси кўрсатмаси асосида амалга оширилган ҳаво ҳужуми нишони бўлган. У ИД сиёсатини ишлаб чиқиш, операцияларни режалаштириш ва гуруҳнинг Ғазо, Ғарбий Соҳил ва Мисрнинг Синай яриморолидаги фаолиятини назорат қилиш учун масъул бўлган.
ЦАХАЛ ИД жангарилари Ғазода Исроил армияси билан тўғридан-тўғри жанговар ҳаракатларда қатнашган, шунингдек, Ғарбий Соҳилдан Ғазо секторига қурол-яроғ ва катта миқдорда пул ўтказганини маълум қилди.
Эслатиб ўтамиз, Исроилнинг Ғазо секторига берган зарбаси натижасида беш журналист ҳалок бўлди.