Трампнинг рейтинги рекорд даражадаги минималгача тушиб кетди
ASTANA. Kazinform — АҚШ президенти Дональд Трампнинг рейтинги 2025 йил 20 январда инаугурация қилинганидан бери энг паст даражага тушди, деб хабар беради Reuters.
Трампнинг паст рейтинглари 14-17 ноябрь кунлари ахборот агентлиги ва Ipsos халқаро хизмати ҳамкорликда ўтказган сўровнома натижаларига кўра аниқланган.
Сўровномада иштирок этган респондентларнинг 38% Трампнинг Оқ уй раҳбари сифатидаги фаолиятини маъқуллаган. 60% эса қарши фикр билдирган.
Бу - Трампнинг энг паст рейтинги. Январь ойида унинг рейтинги 47% бўлган ва шундан бери 40% дан пастлашмаган. Ноябрь ойи бошида ўтказилган сўнгги сўровнома билан таққослаганда, Трампнинг машҳурлиги 2% га камайган.
Тадқиқотчиларнинг сўзларига кўра, респондентлар мамлакатда нархларнинг кўтарилиши ва вояга етмаганларни фоҳишаликка чорлаганликда айбланаётган молиячи Жеффри Эпштейн иши бўйича тергов жараёнининг боришидан норозилигини билдирган.
Аввал хабар қилинганидек, октябрь ойида АҚШда Трампнинг машҳурлиги рекорд даражадаги минимумга тушган — америкаликлар унинг мамлакатдаги яшаш нархига таъсир этувчи қарорларидан норози бўлган. Ўшанда америкаликларнинг атиги 40 фоизи амалдаги президент фаолиятини маъқуллаган. Унинг фаолиятини қатъиян маъқулламаганлар улуши 57% гача кўтарилди.