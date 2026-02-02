12:42, 02 Февраль 2026 | GMT +5
Трампнинг ҳазили: Канада, Гренландия ва Венесуэла АҚШ штатларига айланиши мумкин
ASTANA. Kazinform — АҚШ президенти Дональд Трамп ҳар йили ўтказиладиган “Альфальфа” кечасида Венесуэла Американинг 53-чи штатига айланиши мумкинлигини айтди, деб хабар беради Report.
ОАВ вакиллари байрамда иштирок этмади. Тадбирга 200 га яқин киши таклиф қилинди. Уларнинг ҳар бирига иккитадан меҳмон олиб келишга рухсат берилди. Уларнинг барчаси Capital Hilton меҳмонхонасида йиғилдилар.
The Washington Post газетаси Америка етакчиси буни "ҳазил" тарзида айтганини таъкидлади.
“Биз Гренландияга бостириб кирмаймиз, уни сотиб оламиз. Мен Гренландияни 51-чи штат қилишни ният қилмаганман. Мен Канадани 51-чи штат қилишни истардим. Гренландия 52-чи штат, Венесуэла эса 53-чи штат бўлиши мумкин”, — деди Трамп.