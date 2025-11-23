OZ
Тренд:
    12:20, 23 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Трампнинг бойлиги сентябрь ойидан бери 1,1 миллиард долларга камайди

    ASTANА. Каzinform — АҚШ президенти Доналд Трампнинг бойлиги 2025-йил сентябридан бери 1,1 миллиард долларга камайди ва унинг бойлиги ҳозирда 6,2 миллиард долларни ташкил этади, деб хабар беради Report.

    Трамп
    Фото: instagram.com/realdonaldTRUMP

    Forbes журналига кўра, йўқотиш сентябрь ойида тахминан 17 долларга сотилган Trump Media & Technology Group акциялари нархининг пасайиши билан боғлиқ. Ҳозирда компаниянинг битта акциясини 10,30 долларга сотиб олиш мумкин.

    Америка президенти Forbes миллиардерлари рўйхатида 595-ўринда. Журналнинг хабар беришича, сентябрь ойи бошида Трампнинг бойлиги 7,3 миллиард долларга етган ва уни дунёнинг энг бой одамлари рўйхатида 201-ўринга қўйган.

    Эслатиб ўтамиз, G20 мамлакатларидаги миллиардерларнинг бойликлари бир йил ичида 2,2 триллион долларга ошди.

