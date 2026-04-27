Трампга ўқ узган гумонланувчининг ким экани маълум бўлди
ASTANA. Kazinform — АҚШ пойтахти Вашингтонда расмий кечки овқат пайтида отишма уюштирганликда гумон қилиниб, 31 ёшли эркак ҳибсга олинди, деб хабар беради BBC.
Ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг маълумотларига кўра, гумондор - Калифорнияда яшовчи Коул Томас Аллен. Ҳодиса Оқ уй мухбирлари уюшмасининг тантанали кечаси ўтказилаётган Washington Hilton меҳмонхонасида содир бўлган.
Дастлабки маълумотларга кўра, у АҚШ президенти Дональд Трамп маъмурияти вакилларига қарата ўқ узмоқчи бўлган.
АҚШ бош прокурори вазифасини бажарувчи Тодд Бланчнинг сўзларига кўра, гумондорнинг аниқ мақсади ҳали ҳам текширилмоқда, бироқ унинг нишонларида юқори лавозимли шахслар, жумладан Дональд Трамп бўлиши мумкин.
«У хавфсизлик периметридан тўлиқ ўта олмади. Ҳодиса ўз вақтида тўхтатилди”, — деди у.
Хавфсизлик хизматлари гумондорни меҳмонхона ҳудудида ҳибсга олди. Хабарларга кўра, ҳодиса пайтида 5 тадан 8 тагача ўқ узилган бўлиши мумкин.
Полиция маълумотларига кўра, гумондор отишмада жароҳат олмаган, бироқ текширув учун касалхонага олиб кетилган.
Ҳозирда тергов давом этяпти, ҳодисанинг барча ҳолатлари аниқланяпти.