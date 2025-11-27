Трамп Жанубий Африка 2026 йилда G20 саммитидан четлаштирилишини айтди
ASTANA. Kazinform — АҚШ президенти Дональд Трамп 2026 йилда Майамида бўлиб ўтадиган G20 саммитига Жанубий Африка таклиф қилинмаслигини эълон қилди. Бу тадбирнинг 20 йиллик тарихида иштирокчи давлат четлаштирилишининг биринчи ҳолати, деб хабар беради ANEWZ.
Бу қадам Вашингтон Йоханнесбургда бўлиб ўтган G20 етакчилари учрашувини бойкот қилганидан кейин амалга оширилди. Унда Трамп Жанубий Африкани мезбон мамлакат сифатида "қурол ишлатишда" айблади ва унда иштирок этишдан бош тортди.
Дональд Трамп ижтимоий тармоқлардаги постида Жанубий Африкадаги саммитнинг ёпилиш маросимида АҚШ элчихонаси вакилига G20 раислигига рухсат бериш рад этилганини маълум қилди. У Претория ҳукуматини "ҳеч қаерда аъзоликка лойиқ эмас" деб атади. Шунингдек, у АҚШ мамлакатга тўловлар ва субсидияларни дарҳол тўхтатиб қўйишини айтди.
Бу йил икки томонлама муносабатлар кескин ёмонлашди. Март ойида АҚШ Давлат департаменти Жанубий Африка элчисини мамлакат сиёсатига зид бўлган қарашларга эга эканлигини айтиб, уни чиқариб юборди. Кейин АҚШ юқори мартабали амалдорларни G20 саммитига Йоханнесбургга юборишдан бош тортди.
Шу ой бошида G20 раислигини тугатган Жанубий Африка ҳали расмий жавоб бермади. Президент Кирил Рамафосанинг матбуот котиби аввалроқ мамлакат вазиятдан хабардор эканлигини айтган эди. Бироқ у расмий хабар олмагунча изоҳ бермаслигини айтди.
Трамп маъмурияти ҳам 2026 йилги саммитда Польшанинг ролини оширишга тайёргарлик кўрмоқда. Трампнинг яқин иттифоқчиси, Польша президенти Кароль Навроцкий келаси йилги G20 саммитига таклиф қилинганини айтди.
2026 йилги G20 саммити келаси йил декабрь ойида Флоридадаги Трампнинг Дорал гольф курортида бўлиб ўтиши режалаштирилган.